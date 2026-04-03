Dal Vaticano lettera della Segreteria di Stato a una volontaria AISM: riconosciuto lâ€™impegno in Molise

Una lettera arrivata oggi dal Vaticano porta un segno concreto di attenzione alla comunitÃ dellâ€™Associazione Italiana Sclerosi Multipla Molise. A scrivere Ã¨ stata la Segreteria di Stato, a nome del Santo Padre Papa Leone XIV, rivolgendosi a una volontaria attiva sul territorio.

Si tratta di Maria Luisa Renzi, originaria di Roccasecca (FR) ma residente da tempo a Trivento. La sua storia Ã¨ legata a un impegno quotidiano fatto di piccoli gesti: da anni realizza oggetti artigianali, destinando parte del ricavato alla ricerca sulla sclerosi multipla. Una scelta maturata attraverso un percorso personale segnato da momenti difficili. Dopo aver vissuto a Roma con il marito Nazario, originario del centro molisano, si Ã¨ trasferita a Trivento, dove ha trovato una comunitÃ accogliente. Dopo la sua scomparsa, ha deciso di dare un significato ulteriore alla propria attivitÃ , trasformandola in uno strumento di solidarietÃ .

Nellâ€™ottobre 2025 aveva scritto al Pontefice per condividere questa esperienza e chiedere una preghiera per le persone colpite dalla malattia, per le famiglie e per quanti sono impegnati nella ricerca e nel volontariato. La risposta, firmata da monsignor Anthony Ekpo e datata 25 marzo 2026, nel quale si esprime apprezzamento per il percorso raccontato e per lâ€™impegno portato avanti, insieme allâ€™assicurazione del ricordo nella preghiera. A nome del Papa viene inoltre rivolto un invito a proseguire nel cammino di fede e solidarietÃ , con la Benedizione Apostolica estesa anche ai familiari.

Un riconoscimento che si inserisce nel lavoro piÃ¹ ampio dellâ€™associazione e dei suoi volontari, impegnati nel sostegno alle persone con sclerosi multipla, coinvolgendo idealmente tutta la comunitÃ AISM Molise.