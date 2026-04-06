CH-Chirurgia oculistica ad altissima precisione, al â€˜SS. Annunziataâ€™ prende il via sperimentazione del robot per la retina

Câ€™Ã¨ un punto della chirurgia oculistica in cui la mano dello specialista puÃ² essere meglio supportata, o non bastare piÃ¹. Ãˆ quello in cui si lavora sulla retina, dentro spazi minuscoli, su strutture delicatissime, con margini di errore quasi invisibili. La precisione Ã¨ dâ€™obbligo: le cellule retiniche, infatti, non si rigenerano e non possono essere nÃ© sostituite nÃ© trapiantate.

Ãˆ lÃ¬ che si colloca il robot chirurgico oculistico, strumento per gli interventi vitreoretinici, al momento non esistente in Italia e soltanto sperimentale nel mondo, che la Asl Lanciano Vasto Chieti ha acquisito per lâ€™ospedale SS. Annunziata grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo di due milioni 120 mila euro. Di questi, 841 mila euro sono stati destinati specificamente al sistema robotico, mentre la restante quota Ã¨ impiegata per il rinnovo integrale della dotazione tecnologica di supporto. Il sistema sarÃ installato nellâ€™hub della Clinica oculistica di Chieti, diretta da Rodolfo Mastropasqua (nella foto), e rappresenta lâ€™avvio di una fase sperimentale di alto profilo dentro un percorso piÃ¹ ampio di sviluppo clinico, tecnologico, organizzativo e di ricerca. Â«Questo robot non Ã¨ solo uno strumento â€“ precisa il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri â€“ ma il punto di partenza di una rete digitale oftalmologica che potrÃ rafforzare progressivamente sicurezza, precisione e capacitÃ di presa in carico dallâ€™intero Abruzzo e dalle altre regioni.

Ãˆ il risultato di un forte impegno programmatico della Regione Abruzzo, con il presidente Marco Marsilio e lâ€™assessore alla salute Nicoletta VerÃ¬, che hanno sostenuto con convinzione questo consistente investimento, riconoscendo al centro di eccellenza un ruolo trainante per lâ€™intera sanitÃ regionale oltre che di attrazione nazionale. La caratterizzazione in alta tecnologia Ã¨ da sempre un punto di forza dellâ€™Oftalmologia, che compie ora un ulteriore salto di qualitÃ , e va a innestarsi in una fase di spinta decisa verso lâ€™innovazione digitale della nostra aziendaÂ».

La tecnologia Quella appena acquistata Ã¨ descritta come la prima piattaforma robotica bimanuale progettata per la chirurgia oftalmica: in sostanza il chirurgo governa due bracci robotici indipendenti da una postazione ergonomica, con visione tridimensionale del campo operatorio. La promessa tecnica, qui, Ã¨ molto concreta: trasformare il movimento umano in un gesto piÃ¹ stabile, piÃ¹ fine, piÃ¹ controllabile. Il sistema si caratterizza per unâ€™estrema precisione, che arriva fino a 10 micron, ed Ã¨ pensato per sostenere lâ€™intera chirurgia vitreoretinica. Lâ€™importanza dellâ€™acquisizione di tale tecnologia appare chiara se si parte da un dato oggettivo: la chirurgia della retina costringe a lavorare in uno spazio ristretto, su tessuti e membrane che in alcuni passaggi misurano pochi micron. Anche un tremore fisiologico, o la perdita di precisione legata a tensione e fatica, puÃ² diventare un limite.

Non sostituisce il chirurgo; ne estende la precisione e amplia notevolmente le opzioni interventistiche vitreoretiniche. fai titolo La parola al chirurgo Â«Per Chieti e per la sanitÃ in generale, questo Ã¨ un passaggio importante â€“ chiarisce Rodolfo Mastropasqua, professore ordinario allâ€™UniversitÃ dâ€™Annunzio -. Portare in ospedale una piattaforma di microchirurgia robotica significa tentare un salto di qualitÃ in un settore in cui la differenza si gioca su dettagli minuscoli, ma decisivi. Significa anche provare a costruire intorno a quella macchina una rete, una casistica, una capacitÃ di ricerca e una credibilitÃ clinica che vadano oltre il singolo acquisto. In altre parole: non un robot da esibire, ma uno strumento da far lavorare davveroÂ».

Lâ€™importanza di una rete La scelta della Asl non riguarda soltanto lâ€™innovazione tecnologica delle sale operatorie oculistiche. Il robot, integrato dalla dotazione tecnologica di supporto basata sullâ€™ intelligenza artificiale, si inserisce in un progetto piÃ¹ ampio, pensato per curare malattie rare che causano ipovisione, consentire ricerca avanzata ed inserimento in rete di dati clinici, personalizzando diagnosi e terapia.

Ãˆ un esempio virtuoso di collaborazione tra Asl e UniversitÃ : Il direttore generale, Mauro Palmieri, e il rettore, Liborio Stuppia, hanno lavorato per mesi alla fattibilitÃ scientifica di questo ambizioso progetto, che apre uno scenario futuristico clinico e di ricerca verso la medicina di precisione, la telemedicina e la telechirurgia. Il punto va chiarito bene: lâ€™intelligenza artificiale non sostituirÃ gli specialisti nella diagnosi, ma potrÃ contribuire allâ€™elaborazione dei dati e al supporto clinico-organizzativo. In questa prima fase il sistema entra in una sperimentazione clinica autorizzata, destinata a svilupparsi progressivamente, con lâ€™obiettivo di costruire nel tempo una rete regionale di screening, presa in carico e chirurgia ad alta specializzazione.

Lâ€™utilizzo clinico del dispositivo ha ottenuto il via libera del Ministero della Salute e il parere favorevole del Comitato etico territoriale Abruzzo.