Raccolta fondi in memoria di Roberto Stan: sostenere la famiglia dopo la tragica perdita

Fornelli (CB) – Con il cuore ancora spezzato e l’incredulità che accompagna un dolore improvviso, gli amici di Roberto Stan, 27 anni, tragicamente scomparso sabato scorso in un incidente stradale,sull’ex Statale 627 Fornelli, hanno deciso di unirsi per sostenere concretamente la sua famiglia in questo momento così difficile.

Roberto era una persona speciale, capace di portare luce, sorrisi e gentilezza nella vita di chiunque lo incontrasse. La sua assenza lascia un vuoto immenso, impossibile da colmare. In memoria del suo spirito e della sua generosità, è stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a fronteggiare le spese e le difficoltà che seguiranno a questa perdita devastante.

Ogni contributo, anche piccolo, rappresenta un gesto di affetto e vicinanza che può fare la differenza. Per chi non può donare, la condivisione dell’iniziativa è altrettanto preziosa, permettendo al ricordo di Roberto di raggiungere più persone possibile.

“Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno unirsi a noi per ricordare Roberto e sostenere chi gli ha voluto bene”, scrivono gli amici.

La data del funerale non è stata ancora decisa. Nel frattempo, chiunque desideri partecipare alla raccolta fondi può farlo cliccando sul seguente link:

CLICCA QUI PER DONARE https://gofund.me/05f486f72

Con questo gesto di solidarietà, la comunità di Fornelli si stringe attorno alla famiglia di Roberto, mantenendo vivo il suo ricordo e il suo esempio di gentilezza e allegria.