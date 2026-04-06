Due tentativi di furto nel centro storico di Agnone: allarme e catenaccio fermano i ladri

Due tentativi di furto in abitazione nel centro storico di Agnone. Gli episodi si sono verificati nella notte di sabato nel rione la Ripa, nel cuore del borgo altomolisano. Nel primo caso, i malviventi sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e a introdursi nell'abitazione, ma sono stati messi in fuga dall'attivazione del sistema d'allarme, senza portare a termine il colpo.fai titolo Il secondo episodio ha invece visto i ladri tentare di fare irruzione in una seconda abitazione. Anche in questo caso il furto non Ã¨ andato a buon fine: a sventare l'intrusione Ã¨ stato un robusto catenaccio a chiave, del tipo tradizionale, che i proprietari avevano avuto cura di inserire. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Agnone, intervenuti sul posto.

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