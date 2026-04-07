Domani si torna a scuola nonostante tutto: Castiglione Messer Marino non si ferma

Dopo i gravi danni causati dal maltempo, la comunitÃ di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, sceglie di andare avanti e di non fermarsi. Le frane e gli smottamenti che hanno colpito il territorio hanno compromesso in modo significativo la viabilitÃ , in particolare la Strada Provinciale Istonia, principale collegamento verso Vasto, che ha subito un crollo causando disagi e difficoltÃ per i residenti.

Nonostante la situazione complessa, lâ€™Amministrazione Comunale ha deciso di garantire la continuitÃ dei servizi essenziali, a partire dal trasporto scolastico. Un segnale importante di normalitÃ e resilienza per tutta la comunitÃ .

Il Sindaco ha infatti comunicato che, giÃ da domani, gli studenti potranno tornare regolarmente a scuola. La corsa partirÃ alle ore 6:30 da Castiglione Messer Marino con destinazione Vasto, seguendo temporaneamente un percorso alternativo attraverso Atessa, fino al ripristino della viabilitÃ sulla SP198.

Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione della Di Carlo Bus, che ha garantito la continuitÃ del servizio nonostante le difficoltÃ .

In un momento cosÃ¬ delicato, la risposta della comunitÃ Ã¨ chiara: andare avanti, insieme. Tornare a scuola, nonostante tutto, diventa cosÃ¬ un simbolo concreto di forza, impegno e speranza per il futuro.