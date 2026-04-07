Frana a Petacciato: sospese le attivitÃ  didattiche lâ€™8 aprile in tutta la provincia di Campobasso

Il Prefetto della Provincia di Campobasso ha disposto, per la giornata di domani 8 aprile, la sospensione delle attivitÃ didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale.

Il provvedimento si Ã¨ reso necessario a seguito del repentino aggravamento della frana nel Comune di Petacciato, registrato nelle prime ore del 7 aprile, in corrispondenza del km 462 dellâ€™autostrada A14. La situazione ha visto lâ€™apertura di un nuovo fronte di smottamento anche allâ€™interno del centro urbano, con il coinvolgimento di alcune abitazioni private e la conseguente necessitÃ di sgomberare alcuni nuclei familiari.

A causa dellâ€™evolversi degli eventi, Ã¨ stato riattivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Prefettura, giÃ operativo nei giorni precedenti per lâ€™emergenza maltempo. I nuovi accadimenti hanno ulteriormente compromesso la viabilitÃ provinciale, rendendo necessaria la chiusura di alcune strade statali e provinciali e causando un significativo congestionamento del traffico sulle arterie ancora percorribili.

Nel corso del CCS Ã¨ emersa lâ€™esigenza condivisa di adottare misure per alleggerire il traffico veicolare. In tale contesto Ã¨ stata ritenuta essenziale la sospensione delle attivitÃ scolastiche, al fine di evitare ulteriori spostamenti di studenti sul territorio. Lâ€™ordinanza Ã¨ stata adottata sentiti il Direttore Generale dellâ€™Ufficio Scolastico Regionale, il Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati, e sarÃ trasmessa alle autoritÃ competenti e diffusa attraverso i canali istituzionali e gli organi di informazione.