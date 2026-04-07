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Incendio di vegetazione a Isernia: fiamme vicino alle abitazioni, nessun danno

AttualitÃ 
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Nel pomeriggio di oggi, 7 aprile, in agro del comune di Isernia, in localitÃ  contrada Corrado, si Ã¨ sviluppato un incendio che ha interessato circa 1.000 metri quadrati di vegetazione spontanea e canneto, coinvolgendo anche unâ€™area adibita a oliveto.

Le fiamme hanno raggiunto la vicina borgata, senza tuttavia causare danni ad abitazioni nÃ© ad aziende agricole. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, che hanno effettuato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza.

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