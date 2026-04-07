Montenero di Bisaccia: proseguono senza sosta le ricerche del disperso nel Trigno

Nella giornata odierna, martedÃ¬ 7 aprile, sono proseguite le operazioni di ricerca dellâ€™uomo disperso nel fiume Trigno, a seguito del crollo parziale del ponte lungo la Strada Statale 16, nel territorio di Montenero di Bisaccia.



Anche oggi sul posto sono impegnate squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con il supporto di personale proveniente da altri comandi sul territorio nazionale. Le attivitÃ si stanno concentrando lungo lâ€™asta fluviale e nelle aree limitrofe, con lâ€™impiego di nuclei specializzati. In particolare, sono operative le squadre dei sommozzatori per la perlustrazione del fiume, affiancate da un nucleo SAPR per il monitoraggio delle zone piÃ¹ difficilmente accessibili tramite droni. I nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali) stanno effettuando ricognizioni lungo le rive fangose e sul litorale interessato dallâ€™accumulo di residui vegetali.

Presenti inoltre operatori TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso), impegnati nella georeferenziazione delle aree giÃ ispezionate, mentre sul posto Ã¨ attiva una sala operativa mobile per la gestione dellâ€™UnitÃ di Comando Locale. Le ricerche proseguono anche lungo il litorale, dove operano mezzi speciali anfibi. In azione anche personale del GOS (Gruppo Operativo Speciale), incaricato della rimozione dei detriti accumulati nei pressi della foce del fiume. Una moto dâ€™acqua consente inoltre di perlustrare i tratti tra i frangenti e le zone piÃ¹ vicine alle scogliere. A supporto delle operazioni sono presenti anche furgoni logistici per il personale impegnato nello scenario.

Nel corso della giornata, alle ore 19:30, si Ã¨ svolto presso la sala operativa mobile il debriefing operativo, durante il quale sono state illustrate le attivitÃ svolte dai diversi nuclei intervenuti. In tale sede Ã¨ stata inoltre definita la pianificazione delle operazioni per la giornata di domani.