Stop allâ€™uso potabile e alimentare a Vasto Marina, San Salvo Marina, zona industriale di San Salvo e Marina di Montenero di Bisaccia

A causa del riscontro di valori non conformi agli standard di qualitÃ , Ã¨ stato disposto il divieto temporaneo di utilizzo dellâ€™acqua per scopi potabili e alimentari in diverse zone del territorio del Vastese. Il provvedimento riguarda in particolare Vasto Marina, San Salvo Marina, la zona industriale di San Salvo e la fascia costiera di Montenero di Bisaccia.
Secondo quanto comunicato, lâ€™acqua non puÃ² essere utilizzata per il consumo umano nÃ© per la preparazione di alimenti, anche nel caso in cui venga sottoposta a bollitura. La decisione Ã¨ stata presa a seguito di una segnalazione del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, pervenuta nella giornata odierna. Le autoritÃ sanitarie hanno infatti rilevato una non conformitÃ in un campione di acqua destinata al consumo umano.
Il campione, prelevato da un rubinetto interno al serbatoio situato nella zona industriale di San Salvo, non ha rispettato i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di acque potabili. In seguito a questa comunicazione, il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha giÃ firmato unâ€™ordinanza che vieta lâ€™utilizzo dellâ€™acqua potabile per qualsiasi uso alimentare, inclusa la bollitura, nellâ€™area della marina.
Analoghi provvedimenti sono in fase di adozione anche da parte dei sindaci degli altri comuni interessati. Le misure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione, in attesa di ulteriori verifiche e del ripristino delle condizioni di sicurezza dellâ€™acqua destinata al consumo umano.