Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette in Molise: tappa nella diocesi di Trivento dal 15 al 20 aprile

La diocesi trignina si prepara ad accogliere un evento di grande significato spirituale: la Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette Soubirous, provenienti dal Santuario di Lourdes, in Molise dal 7 al 30 aprile. Unâ€™iniziativa che coinvolge lâ€™intero territorio diocesano e vede le comunitÃ riunite in preghiera.

Tra le tappe previste, particolare rilievo assume quella presso il Santuario di Santa Maria di Canneto (Roccavivara), dove le reliquie giungeranno mercoledÃ¬ 15 aprile alle ore 11:30. Lâ€™accoglienza sarÃ accompagnata dallâ€™Ora media e dalla preghiera del Regina Coeli. Nel pomeriggio sono previsti i Vespri, il Rosario meditato e la celebrazione della Santa Messa.

Il programma proseguirÃ giovedÃ¬ 16 aprile con la celebrazione eucaristica al mattino e, nel pomeriggio, momenti di preghiera comunitaria con Vespri, Rosario meditato e Santa Messa. VenerdÃ¬ 17 aprile, dopo la Messa delle ore 8, le reliquie saranno portate a Montefalcone nel Sannio per una visita alla casa di riposo e per un momento con la comunitÃ parrocchiale, per poi fare ritorno al Santuario. In serata, alle ore 21.00, si terrÃ una veglia di preghiera.

Sabato 18 aprile la giornata inizierÃ con la Santa Messa delle ore 8. Nel pomeriggio, alle ore 18, sarÃ recitato il Rosario meditato, seguito dalla celebrazione eucaristica con lâ€™amministrazione del sacramento dellâ€™Unzione dei malati. In serata, alle ore 20, le reliquie lasceranno il Santuario per raggiungere la Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, a Trivento.

Qui, alle ore 20:30, Ã¨ previsto lâ€™arrivo delle reliquie e la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Cibotti. La permanenza in Cattedrale continuerÃ domenica 19 aprile con la celebrazione eucaristica delle ore 11, momenti di preghiera personale, il Rosario meditato e la Santa Messa vespertina, prima della partenza per Agnone, presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.