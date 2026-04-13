Il regista Raffaele Passerini a Campobasso: il 17 aprile presenta il romanzo d’esordio Love Bombing

Venerdì 17 aprile, alle ore 12, il regista Raffaele Passerini sarà a Campobasso per presentare il suo romanzo d’esordio Love Bombing, pubblicato da Castelvecchi Editore. L’incontro si inserisce nella rassegna “Libri tra gli ulivi” e si terrà presso l’Uliveto Lembo, in contrada Colle dell’Orso a Campobasso. A dialogare con l’autore sarà Sabrina Lembo. Love Bombing è un racconto di formazione sentimentale che affronta temi come identità, desiderio e dinamiche affettive.

Di seguito la scheda del libro:

A volte per ritrovarsi bisogna attraversare un oceano. Più spesso, basta guardare in faccia ciò che ci ostiniamo a chiamare “destino”, anche quando è solo una provincia che ci cresce addosso come una seconda pelle. Raffaele lo sa bene. Ha inseguito il sogno americano fino a consumarne i bordi, salvo scoprire che la frontiera più difficile da attraversare era la propria. È lì che tornano a farsi sentire la vergogna di un’omosessualità taciuta troppo a lungo a una famiglia che gli ha chiesto conformità o lontananza in cambio della pace.

New York, inizio anni Duemila. Raffaele ha trent’anni, un sogno da regista e una fame d’amore che si porta dietro da sempre. In una città che sembra concedere ogni possibilità, incontra Jean-Luc, affascinante e potente, e si convince di aver trovato finalmente l’uomo giusto, quello che per anni ha desiderato in silenzio. Ma il bisogno di essere amati può nascondere dinamiche violente, manipolazioni invisibili, dipendenze emotive. Love Bombing è un viaggio di formazione sentimentale, tra amori storti, fughe, occasioni mancate, abbagli luminosi. Una voce intima e carnale che ci confida desideri, ci racconta cadute e ripartenze: tagliente, divertita, profondamente vera.

Biografia

Dopo una giovanile sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione, negli USA, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione, collabora con la Lincoln Center Film Society e insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Rome Business School. Gira come regista il docu-film Il Principe di Ostia Bronx (vincitore del Biografilm 2017) e firma due podcast, Labanof (come co-autore, vincitore del Prix Italia 2020) e Virgo. L’universo si fa suono (2022), entrambi per Radio Tre. Love Bombing è il suo romanzo d’esordio.

L’appuntamento nel capoluogo molisano rientra in un tour di presentazioni in diverse città italiane. Dopo Roma e Firenze, sabato 11 aprile Passerini è stato a Riva del Garda insieme allo scrittore Jonathan Bazzi. Il tour proseguirà a maggio con una tappa a Milano.