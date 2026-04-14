Maltempo in Molise, via alla ricognizione dei danni: la Regione attiva le procedure per gli aiuti alle imprese agricole

Campobasso, 10 aprile 2026 â€“ Dopo le intense piogge che tra fine marzo e inizio aprile hanno colpito il territorio molisano, la Regione avvia ufficialmente la ricognizione dei danni subiti dalle aziende agricole, primo passo fondamentale per lâ€™eventuale accesso agli aiuti pubblici.

Con la determinazione dirigenziale n. 2061, firmata dalla direttrice del servizio competente Sandra Scarlatelli, lâ€™amministrazione regionale ha approvato la modulistica ufficiale necessaria per la segnalazione dei danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/D/Determina-dirigenziale-n%C2%B0-2061-del-10-04-2026-(1).pdf

Piogge intense e danni diffusi

Le precipitazioni persistenti registrate a partire dal 30 marzo hanno provocato danni significativi alle produzioni agricole, come segnalato da Comuni, associazioni di categoria e operatori del settore. Una situazione che ha spinto la Giunta regionale a dichiarare lo stato di emergenza.

Lâ€™obiettivo ora Ã¨ chiaro: raccogliere in tempi rapidi dati precisi sullâ€™entitÃ delle perdite per valutare lâ€™attivazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietÃ nazionale.

Come funziona la procedura

Le imprese agricole colpite dovranno:

compilare lâ€™apposito modulo di segnalazione (Allegato A) https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/M/MODELLO_DI_SEGNALAZIONE_DANNI_-1-(1).pdf

trasmetterlo tramite il proprio Comune

inviarlo via PEC alla Regione Molise

Il termine Ã¨ stringente: entro 15 giorni dalla cessazione degli eventi meteorologici.

Chi puÃ² accedere agli aiuti

Secondo la normativa vigente, potranno beneficiare degli interventi le aziende che abbiano subito:

danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile

Restano invece esclusi, salvo deroghe nazionali, i danni coperti da assicurazioni agevolate o assicurabili tramite gli strumenti previsti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Un passaggio decisivo

Questa fase di ricognizione rappresenta un momento cruciale: solo attraverso una mappatura dettagliata dei danni sarÃ possibile per la Regione chiedere allo Stato il riconoscimento ufficiale della calamitÃ e attivare i conseguenti sostegni economici.

Nel frattempo, lâ€™invito alle aziende Ã¨ chiaro: segnalare tempestivamente i danni per non perdere lâ€™opportunitÃ di accedere agli eventuali contributi.