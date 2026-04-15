Capracotta, accolta una famiglia turca nel progetto SAI coordinato dal Comune di Agnone

Una famiglia di origine turca è stata accolta a Capracotta nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), progetto promosso dal Ministero dell’Interno e coordinato dal Comune di Agnone. Di seguito la nota del sindaco Candido Paglione.

“Ieri sera abbiamo accolto una famiglia di origine turca, giunta a Capracotta nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), promosso dal Ministero dell’Interno e coordinato dal Comune di Agnone come ente capofila. Il SAI è una rete pubblica nazionale che ha l’obiettivo di favorire l’inserimento e l’autonomia delle persone richiedenti asilo e rifugiate. E’ molto più di un semplice progetto di ospitalità: è un vero e proprio percorso umano. Accompagna le persone che hanno lasciato la propria terra verso una nuova prospettiva di vita, offrendo loro non solo un luogo sicuro, ma strumenti concreti per costruire il futuro. Dall’assistenza sanitaria e psicologica all’apprendimento della lingua italiana, fino all’inserimento lavorativo, scolastico e sociale, ogni passo è pensato per favorire una vera integrazione. La famiglia è ospitata nei locali situati nei pressi del Santuario della Madonna di Loreto, recentemente ristrutturati grazie al progetto “Montagna accogliente”, che abbiamo fortemente voluto per rendere Capracotta un luogo sempre più aperto e inclusivo. Crediamo profondamente che l’accoglienza sia un valore fondamentale, oltre che un’opportunità di crescita per tutta la comunità. L’arrivo di questa famiglia rappresenta per noi un momento importante: un’occasione di grande umanità e di arricchimento reciproco, nel segno della solidarietà e della condivisione. A loro rivolgiamo il più sincero benvenuto: Capracotta è anche casa vostra.”