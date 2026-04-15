Floralia: il ritorno di un’antica festa della natura tra cultura, erbe e territorio

L’antica festa della vegetazione e dei fiori, le Floralia di Roma, affonda le proprie radici in tradizioni ancora più remote. Essa deriverebbe infatti dalla celebrazione italica “Flusasia” — documentata anche nella Tavola Osca e legata alla sacra dea Kerres — a sua volta eco di riti arcaici risalenti alle popolazioni pelasgiche della Grecia pre-ellenica. In queste festività si onoravano la natura selvaggia e il latte materno, simboli sacri di nutrimento e continuità della vita.

Tracce di tali culti sono emerse in numerosi reperti rinvenuti nell’isola di Creta, uno degli ultimi baluardi a resistere alle invasioni che tentarono di cancellare o trasformare le antiche pratiche spirituali legate alla Grande Madre Natura. I cicli naturali — lunari e femminili — erano considerati sacri, prima di essere progressivamente stigmatizzati dalle successive culture patriarcali.

Con l’ascesa di una società romana sempre più improntata al militarismo e al dominio, molte di queste celebrazioni subirono una trasformazione. Le feste originarie vennero talvolta snaturate, degenerando in eccessi e spettacoli, come i celebri ludi, che privilegiavano intrattenimenti violenti e contribuivano, secondo alcune interpretazioni critiche, a distogliere l’attenzione dalla dimensione spirituale e comunitaria del vivere.

Oggi, la ludoscuola “Vivere con Cura” propone una rilettura contemporanea di questa tradizione, rilanciando le Floralia come occasione di educazione ambientale e consapevolezza ecologica. L’iniziativa mira a promuovere una diffusa alfabetizzazione sulla natura attraverso corsi, laboratori, seminari e attività permanenti dedicate a discipline quali botanica, geografia, erboristeria e terapie naturali.

In questa visione, borghi e aree interne — insieme a masserie e fattorie ecologiche — possono diventare centri di apprendimento diffuso, ispirati anche al metodo Montessori e aperti a tutte le età. Un modello che coniuga benessere, economia domestica, sostenibilità e reti di solidarietà.

Il programma degli eventi

Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà questa riscoperta, tra conferenze, escursioni e laboratori pratici:

15 aprile – Campobasso

Conferenza “Api e biodiversità. Dalle fioriture alla tavola”

Ore 18, Bibliomediateca Comunale “D’Ovidio”

16 aprile – Larino

Conferenza “Salvia, erba della saggezza”

Ore 17, Biblioteca Comunale (Palazzo Ducale)

17 aprile – Isernia

Incontro dedicato a “Alloro – Laurus nobilis”

Ore 18, Centro Olistico “Femminilità”

24 aprile – Sant’Elia a Pianisi

Conferenza “Aglio e aglio orsino”

Ore 18, Biblioteca Comunale

26 aprile – Capracotta

Escursione su aglio orsino e tarassaco

Dalle ore 9: riconoscimento, raccolta e degustazione

Nel pomeriggio: “La merenda letteraria”

1-3 maggio – Capracotta

Laboratorio teorico-pratico su erbe spontanee

(Aglio orsino, ortica, orapo) con raccolta e cucina

17 maggio – Capracotta

Giornata dedicata all’aglio orsino

Con visita al Giardino della Flora Appenninica

Approfondimenti consigliati

Tra i testi suggeriti per approfondire il tema:

Il linguaggio della Dea di Marija Gimbutas

di Marija Gimbutas Florario di Alfredo Cattabiani

di Alfredo Cattabiani L’erbario di Barbanera

La Luna Nera di Jutta Voss

di Jutta Voss Mater Florum di Lorenzo Fabbri

L’iniziativa si inserisce in un più ampio movimento culturale che mira a ristabilire un rapporto armonico tra essere umano e ambiente, recuperando saperi antichi e adattandoli alle sfide contemporanee. Un invito a riscoprire la natura non solo come risorsa, ma come maestra di equilibrio e conoscenza.