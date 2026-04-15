Escursionisti dispersi sul Matese: salvata una turista belga, proseguono le ricerche del compagno



Sono ancora in corso le operazioni di soccorso sui monti del Matese, dove il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Ã¨ intervenuto dalla serata di ieri per due escursionisti belgi in difficoltÃ .

Lâ€™allarme Ã¨ scattato intorno alle 21:30, quando i due â€“ un uomo di 40 anni e una donna di 38, in vacanza a Campitello Matese â€“ hanno segnalato di aver smarrito il sentiero durante unâ€™escursione sul monte Miletto iniziata nel primo pomeriggio. Dopo ore di cammino, la situazione Ã¨ precipitata: secondo quanto riferito dalla donna, il compagno sarebbe scivolato in un dirupo mentre tentava di ritrovare la via del rientro.

Immediato lâ€™intervento dei soccorritori, coordinati con il 118, il NUE 112 e i Vigili del Fuoco. Due squadre del CNSAS sono partite dal pianoro di Campitello Matese, riuscendo a localizzare i dispersi grazie al sistema di geolocalizzazione tramite SMS. Lâ€™avvicinamento si Ã¨ rivelato estremamente complesso: i tecnici hanno dovuto affrontare pioggia battente, neve e tratti particolarmente impervi e rocciosi, inizialmente con sci da alpinismo e poi a piedi.

Nel frattempo Ã¨ stato richiesto anche lâ€™intervento di un elicottero del 15Â° Stormo, 85Â° Centro SAR dellâ€™Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare. Il velivolo, giunto nella zona di Campochiaro poco dopo mezzanotte, ha imbarcato un tecnico del CNSAS per tentare il recupero notturno. Tuttavia, le condizioni meteo proibitive e la fitta nebbia sul massiccio del Matese hanno impedito ogni tentativo di avvicinamento, costringendo lâ€™equipaggio a interrompere la missione e a dirigersi verso Capodichino per rifornimento.

Dopo ore di marcia sotto la pioggia, intorno alle 3 del mattino le squadre di terra sono riuscite a raggiungere la donna, prestarle le prime cure e metterla in sicurezza. La turista Ã¨ stata successivamente trasportata in barella fino al pianoro di Campitello Matese, dove Ã¨ stata affidata ai sanitari del 118.

Restano invece in corso le ricerche del compagno, tuttora disperso. Le operazioni proseguono senza sosta, nonostante le difficili condizioni ambientali, con lâ€™obiettivo di individuarlo nel piÃ¹ breve tempo possibile.