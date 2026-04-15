“A scuola di sport”: all’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento sport e inclusione per sensibilizzare sull’autismo

Si è svolto oggi, presso il palazzetto dello sport adiacente all’istituto, l’evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo promosso dall’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico FIGC Molise e il Centro polifunzionale per l’autismo “Ugo Felice”.

L’iniziativa, dal titolo “A scuola di sport: giocare, conoscere, condividere”, si inserisce nel quadro delle attività legate alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che ricorre tradizionalmente il 2 aprile. L’evento è stato posticipato al 15 aprile in quanto la data ufficiale coincideva con il periodo delle vacanze pasquali. L’attività nasce anche dalla presenza, all’interno dell’istituto, di più alunni con disturbo dello spettro autistico e dalla volontà di offrire a tutti gli studenti occasioni concrete di incontro, partecipazione e condivisione. L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza dell’autismo e promuovere una cultura dell’inclusione basata sulla comprensione e sul rispetto delle differenze.

Il programma si è articolato in diversi momenti: alle ore 9 si è svolta l’apertura della giornata; dalle 9:30 alle 10:30 le attività ludico-motorie hanno coinvolto gli alunni della scuola primaria, mentre dalle 11 alle 12:30 sono state protagoniste le classi della scuola secondaria di primo grado. Tutte le attività, guidate dai tecnici della FIGC, si sono svolte presso il palazzetto dello sport adiacente alla scuola. Attraverso il linguaggio universale dello sport, gli studenti hanno potuto sperimentare il valore della collaborazione, dell’empatia e della condivisione, elementi fondamentali per costruire una comunità scolastica accogliente e inclusiva.



“Una giornata importante e formativa per l’intera comunità scolastica” ha dichiarato la dirigente Ida Cimmino. Un ringraziamento è stato rivolto al dott. Dante Cicchese del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise, che ha proposto l’iniziativa, e al Centro “Ugo Felice” per la collaborazione alla realizzazione dell’evento. L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”, che promuove quotidianamente una scuola inclusiva, attenta ai bisogni di tutti e orientata alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili.