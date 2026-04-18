L’Aquila, giuramento di oltre 1200 Allievi Marescialli alla Scuola della Guardia di Finanza

Sabato 18 aprile, in una splendida e soleggiata mattinata aquilana, nel suggestivo scenario della piazza d’Armi della Scuola, si è tenuta la solenne cerimonia del Giuramento di oltre 1200 Allievi Marescialli frequentatori del 97° corso “Cervino III”.

L’evento si è svolto alla presenza del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo, Gen. C.A. Vito Augelli, e del Comandante delle Scuole Carabinieri nonché Vice Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Marco Minicucci, insieme a numerose autorità civili e accademiche, tra cui il Prefetto dell’Aquila, Vito Cusumano, il Sindaco Pierluigi Biondi e il Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi.

La cerimonia è stata aperta dall’intervento del Comandante dell’Istituto, Gen. D. Gabriele Failla, che ha sottolineato, davanti a oltre cinquemila familiari giunti da tutta Italia, il forte legame tra una formazione sempre più tecnologicamente avanzata e i valori etici senza tempo su cui si fonda il giuramento.

Ospite d’onore è stata la Prof.ssa Paola Del Din, prima paracadutista donna italiana e Medaglia d’Oro al Valor Militare, che ha rivolto ai giovani un messaggio di grande valore: essere una delle colonne portanti dello Stato, servendo il Paese con competenza, dedizione e senso del dovere.

Momento particolarmente emozionante è stato quello del “lo giuro”, seguito dall’Inno Nazionale cantato da tutti i presenti e dal sorvolo di un elicottero del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, culminato con il dispiegamento del Tricolore.

Nel suo intervento, il Generale Augelli ha evidenziato il forte legame tra la Scuola e la città dell’L'Aquila, ricordando ai giurandi il valore della scelta intrapresa: un percorso triennale che li porterà a diventare investigatori di polizia economico-finanziaria al servizio dello Stato e dei cittadini.

La Scuola sta inoltre vivendo una profonda trasformazione, con programmi didattici sempre più orientati all’innovazione: laboratori di informatica operativa, simulazioni investigative e l’impiego dell’intelligenza artificiale testimoniano l’evoluzione della Guardia di Finanza, sempre più pronta ad affrontare le sfide di una società in continuo cambiamento.