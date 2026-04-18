Poggio Sannita, nasce “Poggio al Centro”: giovani e territorio al cuore della sfida elettorale



Sala gremita e clima di forte partecipazione a Palazzo Ducale, dove oggi si è tenuta la presentazione ufficiale della lista “Poggio al Centro”, guidata dal candidato sindaco Raffaele Policella.

Un momento importante per la comunità di Poggio Sannita, che si avvicina a un appuntamento elettorale decisivo: le amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, mentre il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato al 25 aprile. Saranno due le liste in competizione, e quella di Policella si propone come un progetto civico capace di unire energie nuove ed esperienza.

Durante l’incontro, Policella ha sottolineato con chiarezza le priorità del suo programma, ponendo l’accento su una delle criticità più urgenti del territorio: lo spopolamento. «Il nostro paese – ha evidenziato – vive da anni un calo demografico significativo. È necessario invertire questa tendenza, creando condizioni che rendano Poggio Sannita un luogo dove restare e tornare».

A colpire è stata soprattutto la composizione della squadra: candidati giovani affiancati da figure con maggiore esperienza, tutti accomunati da una forte motivazione e dal desiderio di contribuire concretamente alla rinascita del paese. Un mix generazionale che rappresenta, nelle intenzioni della lista, un valore aggiunto per affrontare le sfide future.

L’atmosfera partecipata della presentazione ha confermato l’interesse della cittadinanza verso questa proposta politica. “Poggio al Centro” si propone infatti come un progetto inclusivo, capace di rimettere al centro il territorio, i servizi e la qualità della vita.

La campagna elettorale entra ora nel vivo, con un confronto che si preannuncia serrato tra le due liste in campo. Sullo sfondo, una comunità che chiede risposte concrete e una visione chiara per il proprio futuro.