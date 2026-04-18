Michela Cerbaso eletta segretaria: a Termoli il congresso dei Giovani Democratici del Molise rilancia la nuova organizzazione

Il 18 Aprile a Termoli, alla presenza della Commissione Congressuale nazionale, si è celebrato il congresso regionale dei Giovani Democratici del Molise. Un atteso momento di rilancio dell’organizzazione giovanile quale spazio di partecipazione per le nuove generazioni.

L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di iscritti, realtà associative, politiche, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali, tutti uniti dalla volontà di costruire una nuova piattaforma politica. Al termine dei lavori congressuali, è stata eletta segretaria regionale Michela Cerbaso, affiancata da Fatima Garrab nel ruolo di presidente e da Jacopo De Vincentiis come responsabile dell’organizzazione politica. Una squadra giovane e determinata, pronta a raccogliere le sfide del territorio e a dare nuova energia all’impegno politico giovanile. Ospiti di rilievo sono stati i dirigenti nazionali dei Giovani Democratici come la vicesegretaria nazionale Tiziana Elli e il responsabile organizzazione Pasquale Tiani, oltre a componenti dei GD Abruzzo, Emilia Romagna e GD Campania che hanno dimostrato sostegno e vicinanza alla nuova giovanile con la promessa di lavorare insieme.

La segretaria regionale ha sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso che dia lo spazio ai giovani molisani, per immaginare un futuro. Un messaggio che richiama alla partecipazione attiva e alla responsabilità collettiva nel disegnare nuove prospettive per il Molise. Tra i temi centrali emersi durante il congresso, le lotte necessarie per il lavoro, per la salute, per la connessione viaria e il diritto allo studio.

Al congresso hanno preso parte diverse organizzazioni, tra cui Libera contro le mafie, Arcigay Molise e Una voce per Termoli, portando contributi importanti su legalità, diritti e inclusione, e il Movimento 5 Stelle giovani. Il congresso di Termoli rappresenta dunque un punto di ripartenza, con l’obiettivo di costruire una comunità politica più inclusiva, dinamica e radicata nei territori.

Buon lavoro da Altomolise.net alla neo segretaria Dem giovani Michela Cerbaso