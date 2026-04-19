Cordoglio del Presidente Roberti per la scomparsa di Alessio Di Majo Norante, simbolo del vino molisano nel mondo

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessio Di Majo Norante, figura di riferimento per lâ€™imprenditoria agricola e ambasciatore autentico del vino molisano nel mondo. "Con Alessio Di Majo Norante â€“ dichiara il Presidente â€“ il Molise perde un uomo coraggioso, appassionato e profondamente legato alla propria terra. Insieme al padre, don Luigi, Ã¨ stato tra i pionieri della moderna vitivinicoltura regionale, contribuendo in maniera decisiva alla valorizzazione e alla promozione delle nostre eccellenze enologiche ben oltre i confini regionali e nazionali".

Â«La loro visione â€“ prosegue Roberti â€“ ha rappresentato un modello di sviluppo fondato sulla qualitÃ , sullâ€™identitÃ territoriale e sulla capacitÃ di guardare al futuro senza mai perdere il legame con le radici. A loro dobbiamo una parte significativa del percorso di crescita e riconoscibilitÃ del vino molisano". Alla famiglia, ai collaboratori e a tutta la comunitÃ di Campomarino, il Presidente Roberti rivolge "le piÃ¹ sentite condoglianze a nome personale e dellâ€™intera Regione Molise, unendosi al dolore per una perdita che colpisce profondamente lâ€™intero territorio".