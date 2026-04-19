Agnone si unisce al dolore dei Di Majo â€“ Dâ€™Onofrio per la scomparsa del caro nipote Alessio

Ãˆ morto Alessio Di Majo Norante, allâ€™etÃ di 64 anni, lasciando un profondo vuoto nella sua famiglia e in tutta la comunitÃ .

Agnone si unisce al lutto che ha colpito le famiglie Di Majo â€“ Dâ€™Onofrio, originarie della cittÃ , stringendosi con affetto attorno ai parenti piÃ¹ cari: lo zio Pietro fratello di Luigi padre del compianto Alessio, la zia Lucy D'Onofrio agnonese e le cugine Michela, Alessia e Francesca, duramente provati da questa perdita.

Imprenditore appassionato e ambasciatore del vino molisano, Alessio ha rappresentato un esempio di dedizione alla propria terra e alle sue tradizioni.

Alla moglie, ai figli e a tutti i familiari giungano le piÃ¹ sentite condoglianze dalla comunitÃ agnonese.