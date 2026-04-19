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Vasto, 21enne trovato senza vita: indagini in corso per morte da arma da taglio

AttualitÃ 
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Indagini aperte, a Vasto, per il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane del posto, A.S., classe 2004.

L'allarme Ã¨ scattato nel primo pomeriggio negli spazi in prossimitÃ  dei garage condominiali in un complesso residenziale della zona Circonvallazione Istoniense dove il 21enne viveva con la sua famiglia.  CosÃ¬ il sindaco di Vasto Francesco Menna  ha commetato il fatto"Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunitÃ  alla famiglia del giovane tragicamente scomparso . Eâ€™ una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi. Confido nel lavoro delle autoritÃ  preposte che sono certo riusciranno a far emergere la veritÃ ."

A causare il decesso del ragazzo ferite da arma da taglio.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale e i magistrati della Procura della Repubblica di Vasto Silvia Di NunzioMiriam Manfrin.

Fonte QUI

 

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