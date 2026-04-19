Olympia Agnonese, pari amaro a Montenero: 1-1 nella 28ª giornata di Eccellenza molisana

L’Olympia Agnonese viene fermata sul pareggio per 1-1 sul difficile campo del Montenero nella 28ª giornata del campionato di Eccellenza molisana.

La squadra granata, guidata oggi in panchina dal tecnico di Cioccio Marco — all’esordio in assenza di mister Farroco — è partita con il giusto atteggiamento, mostrando subito la volontà di portare a casa l’intera posta in palio. Il buon avvio è stato premiato dal vantaggio firmato dal bomber Cardoso, che ha sbloccato la gara nel primo tempo, chiuso con l’Olympia meritatamente avanti nonostante alcune occasioni importanti non concretizzate.

Nella ripresa, però, il ritmo degli agnonesi è calato progressivamente. Qualche disattenzione di troppo ha permesso al Montenero di rientrare in partita e trovare il gol del pareggio a circa 20 minuti dal termine, fissando il risultato sull’1-1 finale.

In casa Olympia resta un pizzico di rammarico, soprattutto alla luce della sconfitta casalinga dell’Aurora Alto Casertano contro il Venafro, risultato che ha consegnato a quest’ultimo la matematica promozione in Serie D con due giornate d’anticipo. La società granata si è comunque complimentata con il Venafro per il prestigioso traguardo raggiunto.

Con una vittoria, l’Olympia avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente all’Aurora, portandosi a un solo punto dal terzo posto. Ora, a due giornate dal termine del campionato, la squadra resta comunque in corsa e la società si dice fiduciosa di poter ancora raggiungere e superare il terzo posto finale.