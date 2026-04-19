Civitelle di Agnone, festa di sport e fair play con il “Grassroots Challenge” FIGC

Bella e spettacolare giornata di sport oggi al campo sportivo “Civitelle” di Agnone, all’insegna del fair play e della condivisione. Circa settanta giovani calciatori della categoria Pulcini (annate 2015-2016) hanno preso parte al torneo “Grassroots Challenge”, progetto tecnico organizzato dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico regionale, ospitato e coordinato dalla società Olympia Agnonese.

Numerosi anche i genitori presenti sugli spalti, che hanno approfittato della splendida giornata primaverile per seguire e sostenere le gesta dei propri figli, protagonisti di una manifestazione all’insegna del divertimento e della crescita sportiva.

Le società partecipanti al torneo sono state:

Olympia Agnonese

ASD Venafro

ASD Fraterna Isernia

ASD San Leucio di Isernia

Ogni squadra era composta da 14 giovani atleti, che si sono confrontati in diverse modalità di gioco, articolate in cinque fasi: 3 contro 3, 4 contro 4 e partite da 7 contro 7 suddivise in due tempi da 15 minuti. Un format pensato per valorizzare tecnica, collaborazione e partecipazione attiva di tutti i ragazzi.

Durante tutta la manifestazione si è respirato un clima di grande entusiasmo, con i genitori a sostenere le squadre e i giovani calciatori impegnati a dare il massimo per mettersi in evidenza.

Al termine dell’evento, la società Olympia Agnonese ha organizzato anche il tradizionale “terzo tempo”, offrendo ai ragazzi un ricco buffet con pizze, crocchette e bibite, momento molto apprezzato da tutti i partecipanti. Non sono mancati i complimenti dei genitori per l’organizzazione e per l’ospitalità ricevuta.

Lo spirito del progetto è stato pienamente rispettato, come sottolineato anche dalla filosofia della manifestazione:

“Lo scopo di questo nuovo progetto è quello di fornire una serie di opportunità di confronto che si diversificano di volta in volta con l’obiettivo comune di favorire la crescita dei giovani calciatori che, con passione, frequentano le scuole calcio e con impegno cercano di superare i propri limiti migliorando le proprie abilità.”