Caritas Trivento lancia la campagna 5x1000: “Camminare insieme per costruire speranza”

Restituire dignità, accompagnare le famiglie più fragili, costruire insieme un territorio più giusto e solidale: è questo l’impegno della Fondazione Caritas Trivento Onlus a favore di chi vive situazioni di difficoltà economica e sociale. Con la campagna “Camminare insieme per costruire speranza”, la Caritas Diocesana di Trivento invita cittadini e contribuenti a destinare il proprio 5x1000 a sostegno delle attività e dei progetti promossi sul territorio.

Ogni mese sono 537 le persone accolte e sostenute attraverso i servizi della Caritas Diocesana. Nel corso dell’ultimo anno sono state distribuite 2.000 tonnellate di alimenti, materiale scolastico, prodotti per l’igiene della casa e della persona, oltre a contributi destinati al pagamento delle utenze per i nuclei in difficoltà. Importante anche il recupero e la redistribuzione del cibo, con 519 kg di pane donato nello stesso periodo. Accanto agli interventi di prima necessità, la Fondazione promuove progetti orientati al lavoro e ai servizi, come “Resto nella mia terra”.

“Nel ringraziare quanti hanno donato per i nostri progetti, invito a continuare a sostenerci per promuovere nel nostro territorio non solo la solidarietà, ma anche la dignità della persona umana. Questo significa che, accanto alle donazioni di beni di prima necessità, il nostro impegno è quello di liberare dal bisogno perché ogni persona possa ritrovare la propria libertà di vivere”, dichiara il direttore della Caritas Diocesana di Trivento, don Alberto Conti.

Per destinare il 5x1000 basta firmare nella dichiarazione dei redditi nel riquadro dedicato al sostegno degli Enti del Terzo Settore e indicare il codice fiscale 92072750703.

Cammina insieme a noi per costruire speranza.



