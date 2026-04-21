Campionati Nazionali CSAIN di karate: sei podi per l’ASD Black Mamba Team

Prestazione di rilievo per l’ASD Black Mamba Team di Bojano ai Campionati Nazionali di Karate CSAIN, disputati domenica 19 aprile a Casoria (NA) secondo regolamento federale FIJLKAM. La società ha preso parte alla manifestazione con sei atleti, tutti capaci di conquistare il podio al termine di una giornata intensa sotto il profilo tecnico e agonistico.

Il bilancio finale è di sei medaglie complessive: tre ori, due argenti e un bronzo, risultato che conferma il buon lavoro svolto dal gruppo e la crescita costante maturata nel corso della stagione. Nel kumite sportivo, questi i risultati ottenuti dagli atleti del team:

• Francesco Di Giorgio – Oro: gara gestita con grande attenzione sul piano tattico contro un avversario di livello, chiudendo con autorità la finale.

• Sara Di Iorio – Oro: conferma il proprio valore imponendosi nettamente in finale per divario tecnico, con il punteggio di 9-0.

• Benedetta D’Itri – Oro: vince tutti gli incontri dalle qualificazioni alla finale, chiudendo il torneo con un convincente 5-1.

• Alisya Spina – Argento: positiva in tutte le fasi eliminatorie, cede soltanto al termine di una finale molto combattuta.

• Ilaria D’Alessandro – Argento: prova generosa e determinata, mettendo in difficoltà un’avversaria di grado superiore.

• Sebastian Csibi – Bronzo: al debutto nella categoria Cadetti paga l’emozione iniziale, ma reagisce bene chiudendo la gara in crescita.

Soddisfazione in casa Black Mamba Team per una trasferta che premia il lavoro quotidiano svolto in palestra e conferma la competitività della società anche in ambito nazionale. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente, il triventino Luciano Butiniello, che si è complimentato con tecnici e atleti per l’impegno mostrato e per i risultati ottenuti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al maestro Tano Fattorello di Cesam Avellino per il supporto tecnico fornito nel corso della manifestazione.