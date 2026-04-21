Campobasso, Sigfrido Ranucci al Teatro Savoia con “Il ritorno della casta”

Il palcoscenico del Teatro Savoia si prepara ad ospitare uno dei protagonisti più autorevoli del giornalismo italiano contemporaneo: Sigfrido Ranucci. Lunedì 4 maggio, alle ore 18:30, l'autore presenterà il suo ultimo volume, "Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia" (Bompiani Overlook), in un evento che si preannuncia come un momento di riflessione profonda sullo stato della democrazia e dell'informazione nel nostro Paese.

L’incontro, organizzato con il supporto di Tékne Associazione di Promozione Sociale e il patrocinio del Comune di Campobasso, vedrà Sigfrido Ranucci impegnato in un dialogo serrato con il giornalista molisano Giovanni Di Tota. Al centro del dibattito, i temi trattati nel libro: un’analisi lucida e documentata sulle dinamiche di potere, le riforme giudiziarie e i tentativi di limitare l’autonomia della magistratura e la libertà di stampa. In "Il Ritorno della Casta", Ranucci prosegue il percorso iniziato con le sue storiche inchieste televisive a Report, portando alla luce nuovi scenari e retroscena inediti. Il libro non è solo una cronaca dei fatti, ma un appello alla consapevolezza critica del cittadino, esplorando il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato e il ruolo fondamentale di un’informazione che non accetta silenzi.

Modalità di partecipazione e prenotazione

Data l'importanza dell'evento, l'organizzazione ha predisposto un sistema di accesso regolamentato per garantire a tutti la migliore esperienza possibile. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Dalle ore 17 di mercoledì 22 aprile è possibile riservare il proprio posto (fino a un massimo di 3 posti per persona) presso il botteghino del Teatro Savoia situato in Piazza G. Pepe, a Campobasso, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle 20. L'evento avrà inizio puntualmente alle ore 18:30. Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi con congruo anticipo per agevolare le operazioni di controllo dei titoli d'accesso.