Scomparsa dott Lucio Maione: medico radiologo al servizio dell’ospedale di Agnone per oltre 20 anni

È venuto a mancare a Napoli, all’età di 83 anni, il dott Lucio Maione, stimato radiologo e professionista di grande valore.

Agnone lo piange con profondo affetto e riconoscenza, ricordandolo non solo per la sua competenza e dedizione al lavoro, ma soprattutto per la sua straordinaria umanità nei confronti di tutti.

Per oltre vent’anni ha prestato servizio presso il Caracciolo, seguendo con impegno e sensibilità i pazienti fino al giorno del suo pensionamento.

Il dott Maione lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. I suoi collaboratori di ieri e di oggi scrivono: “Nel profondo dolore lo ricordiamo come persona buona e sempre disponibile, e con affetto immenso come meritano i veri benefattori”

Alla famiglia giungano le più sentite e sincere condoglianze dalla comunità agnonese

La cerimonia funebre si svolgera' il 22 Aprile 2026 a Napoli nella Chiesa di Sant'Antonio , la salma giungerà presso il cimitero di Agnone intorno alle ore 15 e sarà tumulata nella Cappella di famiglia.