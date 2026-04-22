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Agnone, capriolo cade in un dirupo: recuperato dai Vigili del Fuoco

AttualitÃ 
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Nella giornata odierna, nel territorio di Agnone, si Ã¨ verificata la caduta di un capriolo allâ€™interno di un dirupo.

Sul posto sono prontamente intervenuti il personale del Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, il veterinario dellâ€™ASReM e i Carabinieri Forestali, che hanno operato congiuntamente per gestire lâ€™emergenza.

La squadra ha provveduto al recupero dellâ€™animale, rimasto leggermente ferito in seguito alla caduta. Una volta messo in salvo, il capriolo Ã¨ stato affidato al veterinario presente per le cure necessarie e per le successive operazioni di messa in sicurezza.

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