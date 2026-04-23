Molise, debutta l’HUB del turismo: numero unico, corsi gratis e chatbot per rilanciare il settore



Presentato il progetto “Destinazione Molise”: assistenza agli operatori, formazione e strumenti digitali per rafforzare un comparto chiave

Un numero attivo, una redazione dedicata, corsi gratuiti e persino un chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Parte da qui la nuova strategia della Regione Molise per rilanciare il turismo, con la presentazione ufficiale dell’HUB territoriale nell’ambito del progetto “Destinazione Molise”.

L’iniziativa, illustrata presso l’Assessorato al Turismo e Cultura del Molise, punta a colmare uno dei principali limiti storici del comparto: la mancanza di coordinamento e di una visione strutturata.

A gestire l’HUB saranno Planetcall Direct e JustMo, con l’obiettivo di creare una rete stabile tra operatori, associazioni e imprese.

Assistenza e networking: un numero unico per gli operatori

È già attivo il numero dedicato 0874/1625252, operativo dal lunedì al venerdì (9-17), attraverso cui un team qualificato offre supporto diretto. Lo stesso canale consente anche l’iscrizione a un sistema WhatsApp Broadcast per aggiornamenti in tempo reale e opportunità di networking.

Comunicazione e visibilità: il ruolo della redazione

Tra i punti chiave del progetto c’è la creazione di una redazione composta da giornalisti ed esperti del settore, incaricata di gestire il portale Visit Molise. L’obiettivo è rafforzare la promozione del territorio e costruire un archivio strutturato di contenuti, superando una delle storiche criticità del turismo molisano.

Innovazione digitale: arriva il chatbot

Spazio anche alla tecnologia, con l’introduzione di un chatbot basato su intelligenza artificiale che fornirà ai turisti informazioni immediate e personalizzate su eventi, itinerari e attrazioni, allineando il Molise agli standard digitali delle destinazioni più competitive.

Formazione gratuita: 167 ore per crescere

Il progetto investe anche sulle competenze, con 167 ore di formazione gratuita tra Termoli, Campobasso e Isernia. I corsi, ospitati anche presso l’Università degli Studi del Molise, copriranno marketing turistico, comunicazione digitale, gestione dei clienti, aspetti fiscali e lingua inglese.

Al termine, i partecipanti otterranno un attestato di “Ambasciatore regionale dell’ospitalità del Molise”, in un’ottica di integrazione tra formazione e mondo del lavoro.

L’obiettivo: fare sistema

“Vogliamo dare nuovo slancio al turismo molisano creando una rete tra istituzioni, operatori e comunità locali”, ha spiegato il consigliere regionale Fabio Cofelice.

La sfida resta aperta

L’HUB mette in campo strumenti concreti e moderni. Ma il vero banco di prova sarà la capacità di trasformare queste iniziative in risultati tangibili: più presenze, soggiorni più lunghi e una narrazione finalmente efficace del territorio.

Perché di progetti il Molise ne ha già visti molti. Questa volta, la differenza dovrà farla l’esecuzione.