Generazione S, allo stadio Civitelle l’ultimo incontro: entusiasmo e talenti in evidenza



Si è svolto oggi pomeriggio, presso lo stadio Civitelle, il terzo e ultimo appuntamento del progetto “Generazione S” promosso dal US Sassuolo Calcio, dedicato alla categoria Pulcini misti 2015-2016-2017.

A guidare la seduta è stato il responsabile tecnico Mimmo Di Gesù, che ha proposto diverse esercitazioni seguite con grande attenzione ed entusiasmo da tutti i ragazzi. Presenti per l’Olympia anche i tecnici Angelo Brunetti e Ferdinando Giordano.

Al termine dell’allenamento, il mister ha preso nota di alcuni giovani particolarmente interessanti dal punto di vista tecnico, suggerendo ai tecnici di accompagnarli a Riccione per il torneo “Generazione S” in programma il 9 e 10 maggio.

Soddisfazione da parte della società Olympia, che, alla luce dell’esperienza positiva vissuta dai propri tesserati, ha deciso di rinnovare il progetto triennale con il Sassuolo, ritenuto altamente formativo e professionale.