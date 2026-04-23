Vasto, omicidio Sciorilli: il 52enne si avvale della facoltÃ  di non rispondere. In una dichiarazione spontanea afferma di aver agito per legittima difesa.

Si Ã¨ svolto questa mattina, presso il Tribunale di Vasto, lâ€™interrogatorio di Antonio Sciorilli, il 52enne arrestato con lâ€™accusa di aver ucciso il figlio Andrea, 21 anni, domenica 19 aprile. Al termine dellâ€™udienza, il giudice Fabrizio Pasquale si Ã¨ riservato di decidere sulla convalida dellâ€™arresto e sullâ€™eventuale applicazione di misure cautelari.

Secondo quanto riferito dallâ€™avvocato Alessandro Orlando, durante lâ€™interrogatorio Sciorilli si sarebbe avvalso della facoltÃ di non rispondere. In una lunga dichiarazione spontanea resa davanti al giudice, avrebbe perÃ² affermato di aver agito per legittima difesa.

Orlando ha inoltre spiegato che il suo assistito Ã¨ apparso molto scosso e profondamente provato da quanto accaduto. Per questo motivo, ha ritenuto di non sottoporsi allâ€™esame nel corso dellâ€™udienza.