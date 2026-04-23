Larino, Renga in concerto per i festeggiamenti di San Pardo il 26 maggio: ingresso gratuito

Sarà Francesco Renga il protagonista del concerto per la festa di San Pardo di quest’anno a Larino. L'artista si esibirà la sera del prossimo 26 maggio in piazza Vittorio Emanuele. L'ingresso sarà gratuito. Nato a Udine il 12 giugno del 1968, Renga è tre le più grandi voci del panorama musicale italiano. Con oltre 40 anni di carriera, dopo aver debuttato come frontman di uno dei gruppi rock più influenti degli anni ’90, i Timoria, ha poi proseguito negli anni 2000 con un brillante percorso da solista.

Da solista ha pubblicato 9 album d’inediti (di cui uno insieme a Nek), un album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), 39 singoli, oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 10 d’oro tra album e singoli. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami”(premio della critica a Sanremo 2001) a “La tua bellezza” (brano presentato a Sanremo 2012, disco d’oro) e “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005, disco d’oro). Tra i suoi brani più noti spiccano anche: “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Tracce di te”, “Favole”, “Meravigliosa (la Luna)”, “Ancora di lei”, “Dove il mondo non c’è più”, singoli che hanno contribuito a definire in modo significativo il suo percorso artistico. Nel 2009 esce “Orchestraevoce”, omaggio alla musica italiana degli anni 60, certificato disco di platino in poche settimane dall’uscita. Seguono i singoli “Il mio giorno più bello del mondo” (triplo platino), “Vivendo Adesso” (platino), “Era una vita che ti stavo aspettando” (platino) e “A un isolato da te” (oro), estratti da “Tempo Reale” (2014, disco di platino) che per oltre quaranta settimane ha dominato la top ten degli album più venduti. Nel 2015 esce “L’amore altrove”, brano in collaborazione con Alessandra Amoroso, certificato disco d’oro. Tra i più recenti successi troviamo “Guardami amore” (platino), “Il bene” (oro), “Migliore” (oro) contenuti nel disco “Scriverò il tuo nome” (disco di platino), pubblicato nel 2016 e realizzato tra Milano e Los Angeles.

Francesco Renga vanta 10 partecipazioni al Festival di Sanremocome artista in gara, con una vittoria nel 2005 grazie al brano “Angelo” e due Premi della Critica, ottenuti con “L’uomo che ride” (1991 – Sanremo Giovani) e “Raccontami” (2001 – Sanremo Big). Oltre alle gare, si è esibito sul palco dell’Ariston anche come super ospite: nel 2010, in occasione del 60º anniversario del Festival, interpretando “La voce del silenzio”, e nel 2018, in trio con Max Pezzali e Nek. Proprio con loro, nello stesso anno, ha realizzato un tour di grande successo nei palasport italiani e pubblicato il doppio album live “Max Nek Renga – Il disco” (disco d’oro), contenente le loro hit reinterpretate a tre voci. Renga è poi tornato in gara a Sanremo nel 2019 con “Aspetto che torni” e nel 2021 con “Quando trovo te”. Nel 2023, insieme a Nek, è stato ospite del Suzuki Stage del 73° Festival, mentre nel 2024 il duo è tornato in gara partecipando al 74° Festival di Sanremo con il brano “Pazzo di te”. Francesco Infine la partecipazione al Sanremo di quest’anno con il brano “Il meglio di me”. Nella serata dedicata alle cover, si è esibitoinsieme a Giusy Ferreri con “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro di “Space Oddity”, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol.