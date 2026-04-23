Agnone al bivio: centrodestra in affanno, la Lega pronta a calare un nome esterno?

Agnone verso il voto: incognita centrodestra e ipotesi candidato esterno dalla Lega

Ad Agnone il conto alla rovescia per la presentazione delle liste elettorali è ormai agli sgoccioli, ma il quadro politico resta tutt’altro che definito. Se da un lato la lista civica guidata dal sindaco uscente Daniele Saia appare quasi completa, dall’altro il centrodestra continua a muoversi tra riunioni, trattative e ipotesi ancora tutte da sciogliere.

Sul fronte dell’amministrazione uscente, la strategia sembra chiara: ricandidatura compatta dei consiglieri attuali con qualche inserimento mirato, tra cui – secondo le indiscrezioni – una giovane donna e un giovanissimo ragazzo .Restano da definire gli ultimi nomi, ma l’impianto della lista appare già solido e pronto alla sfida elettorale.

Situazione ben diversa nel campo opposto. Negli ultimi mesi si sono susseguiti incontri ad Agnone e Isernia, coinvolgendo esponenti locali e rappresentanti politici provinciali e regionali. Tuttavia, i tentativi di individuare un candidato sindaco condiviso sembrerebbero essere falliti. Nessuna figura locale è riuscita, finora, a raccogliere consenso sufficiente per guidare la coalizione.

Negli ultimi giorni, però, si fa strada un’ipotesi nuova: da Campobasso filtrano voci su una possibile candidatura esterna, legata alla Lega. Una soluzione che potrebbe rappresentare una svolta, ma che lascia aperti diversi interrogativi: si tratterebbe di una scelta condivisa da tutta la coalizione o di un’iniziativa autonoma del partito? E soprattutto, come reagirebbe l’elettorato agnonese a un candidato “calato” da fuori?

Il precedente delle elezioni regionali suggerisce che l’elettorato molisano non sia necessariamente ostile a figure esterne, come dimostrato dal consenso ottenuto da personalità come Claudio Lotito e Lorenzo Cesa. Tuttavia, le dinamiche comunali sono spesso diverse, più legate al territorio e alle relazioni dirette.

Un elemento politico non secondario riguarda anche le possibili conseguenze istituzionali: se il centrodestra non dovesse riuscire a presentare una propria lista ad Agnone, si precluderebbe almeno in parte la possibilità di esprimere rappresentanza nel Consiglio Provinciale di Isernia nelle successive elezioni di secondo livello. Un passaggio importante, perché la presenza in consiglio provinciale dipende proprio dagli amministratori comunali eletti.

In questo scenario di incertezza, il sindaco uscente e la sua squadra osservano con attenzione. Non è escluso che stiano valutando anche la possibilità di una “lista civetta”, utile a scongiurare il rischio – seppur remoto – di mancato raggiungimento del quorum. Un rischio oggi ridimensionato dal nuovo calcolo che esclude gli iscritti all’AIRE, ma che resta comunque un elemento da considerare.

La partita, dunque, è ancora aperta. Se davvero il centrodestra dovesse puntare su un candidato esterno, la reazione degli elettori sarà decisiva: accoglieranno la novità come un’opportunità o la interpreteranno come una scelta distante dal territorio? La risposta arriverà presto, direttamente dalle urne.