“Dietro i drammi familiari isolamento e disagio invisibile”, denuncia Alessandra Ruberto prsidente ordine psicologi Molise

"“Non sono raptus ma l’esito di un isolamento profondo e di un disagio psichico invisibile che non ha trovato ascolto”: è l’analisi di Alessandra Ruberto, che denuncia il fallimento della prevenzione e richiama la necessità di dare alla salute mentale la stessa dignità di quella fisica, superando stigma e ritardi nei servizi.

"I recenti, tragici fatti di cronaca che vedono genitori compiere gesti estremi contro se stessi e i propri figli non sono raptus improvvisi o fatalità imponderabili. Sono, nella quasi totalità dei casi, l'epilogo drammatico di un isolamento profondo, di un disagio psichico invisibile che non ha trovato una porta a cui bussare prima che il buio diventasse assoluto. Non possiamo più limitarci al cordoglio. Dietro ogni madre che si lancia dal balcone o ogni padre che distrugge la propria famiglia, c’è un sistema di prevenzione che ha fallito. La salute mentale deve avere la stessa dignità della salute fisica. Se abbiamo un dolore al petto, sappiamo dove andare. Se sentiamo il peso di una depressione post-partum o di una crisi esistenziale devastante, spesso non sappiamo a chi rivolgerci, o temiamo lo stigma dei servizi di salute mentale di secondo livello. Non possiamo attendere il prossimo titolo di giornale per interrogarci su cosa avremmo potuto fare. La prevenzione non è un costo, è un investimento in vite umane"