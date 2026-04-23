25 Aprile: a Capracotta il ricordo della Resistenza e il valore della libertà

Il 25 Aprile non è soltanto una data: è un patrimonio vivo fatto di sacrificio, coraggio e speranza. È il giorno in cui ricordiamo donne e uomini che, anche a costo della propria vita, scelsero la libertà, restituendo dignità e futuro al nostro Paese. Il loro esempio ci interroga ancora oggi e ci affida una responsabilità: custodire e rinnovare, con coerenza e impegno, i valori della democrazia, della giustizia e della pace. A Capracotta, nella giornata della Festa della Liberazione, rinnoviamo questo impegno con convinzione, coltivando la memoria e trasmettendo alle nuove generazioni i valori della Resistenza, fondamento autentico della nostra democrazia.

La mattina, alle ore 11.00, ci recheremo “Sotto al Monte”, insieme ai ragazzi del nostro plesso scolastico, per deporre un fiore in memoria dei fratelli Fiadino, vittime della tragica fucilazione del 4 novembre 1943 ad opera dell’esercito tedesco. Un gesto semplice, ma profondamente significativo, capace di unire memoria e futuro.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso la “Casa della Cultura”, al secondo piano del Palazzo municipale, si terrà l’incontro “Dalla Liberazione alla Costituzione”: un momento di riflessione sui temi della Resistenza, dell’antifascismo e delle radici storiche della nostra Repubblica, con autorevoli relatori del mondo accademico molisano. Interverranno il prof. Giovanni Cerchia, il prof. Fabrizio Nocera, il prof. Fabio Serricchio e il prof. Giuseppe Iglieri.

Ricordare per noi significa scegliere, ogni giorno, da che parte stare. Noi stiamo dalla parte della libertà, della democrazia e della pace. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, per rendere questo giorno non solo memoria, ma impegno condiviso.

Candido Paglione sindaco comune di Capracotta