Artigianato agnonese, Sartoria Patriarca: una scuola di lavoro e dignità nell’Alto Molise

La storia della sartoria Patriarca si intreccia profondamente con la tradizione artigiana dell’Alto Molise e con la formazione di generazioni di giovani del territorio. Un’esperienza che nasce dal lavoro, dalla disciplina e da un percorso di crescita costruito nel tempo.

I fratelli Rocco e Giuseppe Patriarca, ancora bambini, furono avviati all’apprendimento del mestiere presso la sartoria Busico, dove mossero i primi passi nel mondo della sartoria e dell’artigianato. Un’esperienza formativa decisiva, che segnò l’inizio del loro percorso professionale.

Successivamente, su impulso del padre, i due fratelli ebbero la possibilità di frequentare un corso di taglio e cucito a Torino, esperienza allora rara e prestigiosa, che contribuì ad affinare le loro competenze tecniche e a rafforzare la loro preparazione professionale.

Al ritorno, avviarono una propria attività sartoriale, dando vita alla sartoria Patriarca, che divenne nel tempo un punto di riferimento per il territorio. Il laboratorio non fu soltanto un’attività produttiva, ma anche un luogo di formazione che accolse e preparò numerosi ragazzi del paese, trasmettendo loro il mestiere e i valori del lavoro artigiano.

In questo contesto si inserisce anche il ricordo di Alessandro Patriarca, figlio di uno dei due sarti, che ha voluto sottolineare come il padre appartenesse a una generazione straordinaria dell’Alto Molise: “gente eroica, abituata a lavorare duramente, a soffrire e a tacere”.

Lo stesso ricordo personale evidenzia la forza di un legame profondo con quella storia: il 23 aprile, data di nascita del padre (1912), viene rievocata una vita iniziata giovanissimo proprio nella bottega della sartoria Busico, insieme al fratello Rocco, e poi sviluppata attraverso un percorso di lavoro lungo e rigoroso.

Si ricorda inoltre come i due fratelli si distinguessero per aver frequentato il corso di taglio e cucito a Torino, esperienza che contribuì al riconoscimento della qualità del loro lavoro nel territorio.

Oggi restano documenti, registri dei clienti e libri di studio: tracce preziose di un mondo artigiano fatto di sacrificio, dignità e dedizione, che continua a rappresentare una parte significativa della memoria collettiva dell’Alto Molise.