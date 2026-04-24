Agnone, elezioni nel caos: da una lista unica al rischio di quattro candidati sindaco



AGNONE – È una vigilia densa di incognite quella che accompagna la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale. A poche ore dalla scadenza fissata per le 12 di sabato 25, il quadro politico resta fluido e in continua evoluzione, con scenari che potrebbero cambiare fino all’ultimo minuto.

L’unico punto fermo, al momento, è rappresentato dalla lista civica riconducibile al sindaco uscente Daniele Saia, già definita nella sua composizione e costruita nel segno della continuità amministrativa. La squadra vede la riconferma di quasi tutti i consiglieri di maggioranza uscenti, con l’unica eccezione dell’avvocato Di Pietro, e rispetta le quote di rappresentanza di genere.

Molto più incerto appare invece il fronte alternativo. Il tentativo di dar vita a una lista unitaria di centrodestra non avrebbe trovato una sintesi, e secondo le indiscrezioni l’area riconducibile a Fratelli d’Italia potrebbe non essere della partita. Restano però vive altre ipotesi.

Prende quota, infatti, la possibilità di una lista espressione della Lega, con un candidato sindaco ancora oggetto di valutazioni, mentre un’altra proposta potrebbe arrivare dall’area di Forza Italia. Non si esclude, inoltre, la presenza di ulteriori liste civiche, rendendo il quadro complessivo ancora più articolato.

Da una situazione iniziale che lasciava presagire la presenza di una sola lista, si è così passati alla concreta eventualità di tre o addirittura quattro schieramenti in campo.

In questo contesto torna anche il tema delle cosiddette “liste civetta”, spesso utilizzate nei piccoli comuni per favorire il raggiungimento del quorum nel caso di scarsa competizione. Uno strumento che può rivelarsi utile in presenza di una sola lista, ma che perde gran parte della sua funzione quando il confronto elettorale diventa plurale.

Se il numero delle liste dovesse effettivamente aumentare, il rischio principale non sarebbe più quello della bassa affluenza, bensì quello della dispersione del voto. In uno scenario frammentato, anche pochi consensi sottratti possono incidere sugli equilibri finali.

Il sindaco uscente, così come gli altri protagonisti della competizione, non conoscerà il numero definitivo delle liste prima della scadenza ufficiale di sabato alle ore 12. Solo allora si chiarirà se Agnone andrà incontro a una sfida ampia e competitiva o a un confronto più limitato.



La mancata unità del centrodestra apre una partita più incerta del previsto, ma la frammentazione non garantisce automaticamente un vantaggio per il sindaco uscente. In uno scenario con più liste, la differenza la farà la capacità di mantenere compatto, anche dal punto di vista dei meccanismi elettorali, il proprio consenso ed evitare dispersioni che, nei piccoli comuni, possono risultare decisive.