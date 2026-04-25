Campitello Matese, escursionista perde l’orientamento sul Monte Miletto: recuperato dai Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, a Campitello Matese, dove un escursionista si è trovato in difficoltà dopo aver perso l’orientamento mentre percorreva un sentiero innevato sul Monte Miletto.

Determinante l’intervento della sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso che, grazie ai sistemi di geolocalizzazione, è riuscita a individuare rapidamente la posizione dell’uomo. Sul posto sono stati inviati una squadra dalla sede centrale e l’elicottero Drago VVF 161 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno.



Il velivolo ha raggiunto l’escursionista e ha consentito il recupero mediante verricello, con la discesa di un soccorritore. Una volta messo in salvo, l’uomo è stato trasportato in una zona sicura sul pianoro di Campitello Matese e successivamente affidato alle cure della guardia medica di Bojano. Alle operazioni hanno preso parte anche gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico.