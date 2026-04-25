Elezioni Agnone, democrazia senza contrappesi: lâ€™eclissi del confronto e della partecipazione

AGNONE â€“ Allo scoccare delle ore 12:00, il verdetto Ã¨ diventato ufficiale: per la prima volta nella sua storia recente, Agnone affronta una tornata elettorale senza una reale sfida tra coalizioni. In campo solo la lista "Nuovo Sogno Agnonese" del sindaco uscente Daniele Saia, affiancata da una "lista civetta" necessaria a neutralizzare lo spettro del quorum e del commissariamento.

La presentazione delle liste Ã¨ l'esito di settimane di manovre svolte nel massimo riserbo , senza quel coinvolgimento popolare che un tempo animava le sezioni e le piazze. Il dato politico piÃ¹ rilevante Ã¨ l'assenza del centrodestra: nonostante i forti legami con i vertici regionali e nazionali, l'area non Ã¨ riuscita a tradurre le proprie riunioni in una proposta concreta, lasciando un vuoto di rappresentanza che priva i cittadini del diritto di scelta.

Il contrasto con il passato Ã¨ netto. Agnone Ã¨ stata storicamente una fucina di leader capaci di mobilitare le passioni e rendere la politica un patrimonio collettivo. Oggi, la preparazione "in gran segreto" e la mancanza di sfidanti suggeriscono una democrazia che ha perso la capacitÃ di coinvolgere. Senza il dibattito tra visioni diverse, la campagna elettorale di domenica 24 e lunedi' 25 maggio rischia di ridursi a un mero adempimento burocratico.

Questo scenario non Ã¨ solo una curiositÃ statistica, ma un segnale d'allarme. Quando i "pesi e contrappesi" spariscono, a perdere Ã¨ l'intera comunitÃ . Una democrazia senza voce e senza confronto rischia di scivolare nell'apatia, trasformando i cittadini in spettatori passivi.

Il monito per Agnone Ã¨ chiaro: il silenzio non diventi abitudine. La politica vive di dialogo e partecipazione; senza di essi, il futuro del territorio resta fragile. Ãˆ fondamentale ritrovare la voglia di discutere, perchÃ© una vittoria senza confronto Ã¨ una sconfitta per la democrazia stessa.