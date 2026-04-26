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Termini e Condizioni

Weekend di sole in Molise: temperature in aumento e clima primaverile

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Tra Campobasso e Isernia si registra un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie al rinforzo di un campo di alta pressione, che garantirà tempo stabile e ben soleggiato.

Le temperature sono previste in aumento nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana, con punte che potranno superare i 25°C nelle aree interne.

Non si esclude, tuttavia, una lieve instabilità a ciclo diurno sulle zone appenniniche tra il 27 e 28 aprile, possibile preludio a un peggioramento in vista del weekend del 1° maggio, ancora da confermare.

 Previsioni nel dettaglio

 Sabato

Un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio.

  • Cieli: sereni o poco nuvolosi su litorali, subappennino e Appennino
  • Venti: deboli sud-occidentali, in rotazione a nord-orientali
  • Zero termico: 3150 metri
  • Mare: poco mosso o quasi calmo

?️ Domenica

Condizioni simili, con tempo stabile e prevalenza di sole.

  • Cieli: sereni o poco nuvolosi ovunque
  • Venti: deboli nord-orientali
  • Zero termico: 3150 metri
  • Mare: da quasi calmo a poco mosso

 Lunedì

Ancora alta pressione, ma con lieve variabilità nelle ore centrali sulle zone appenniniche.

  • Cieli: sereni o poco nuvolosi su litorali e subappennino
  • Appennino: qualche addensamento nelle ore centrali
  • Venti: deboli sud-occidentali, in rotazione a nord-orientali
  • Zero termico: 2900 metri
  • Mare: poco mosso o quasi calmo
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