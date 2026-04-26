Weekend di sole in Molise: temperature in aumento e clima primaverile

Tra Campobasso e Isernia si registra un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie al rinforzo di un campo di alta pressione, che garantirà tempo stabile e ben soleggiato.
Le temperature sono previste in aumento nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana, con punte che potranno superare i 25°C nelle aree interne.
Non si esclude, tuttavia, una lieve instabilità a ciclo diurno sulle zone appenniniche tra il 27 e 28 aprile, possibile preludio a un peggioramento in vista del weekend del 1° maggio, ancora da confermare.
Previsioni nel dettaglio
Sabato
Un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio.
- Cieli: sereni o poco nuvolosi su litorali, subappennino e Appennino
- Venti: deboli sud-occidentali, in rotazione a nord-orientali
- Zero termico: 3150 metri
- Mare: poco mosso o quasi calmo
?️ Domenica
Condizioni simili, con tempo stabile e prevalenza di sole.
- Cieli: sereni o poco nuvolosi ovunque
- Venti: deboli nord-orientali
- Zero termico: 3150 metri
- Mare: da quasi calmo a poco mosso
Lunedì
Ancora alta pressione, ma con lieve variabilità nelle ore centrali sulle zone appenniniche.
- Cieli: sereni o poco nuvolosi su litorali e subappennino
- Appennino: qualche addensamento nelle ore centrali
- Venti: deboli sud-occidentali, in rotazione a nord-orientali
- Zero termico: 2900 metri
- Mare: poco mosso o quasi calmo