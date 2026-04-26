Da Agnone e Belmonte ad Assisi: i giovani molisani protagonisti del pellegrinaggio Unitalsi

Un piccolo gruppo, ma con un cuore grande: dal Molise sono partiti in 22 per partecipare al Pellegrinaggio Nazionale Giovani dellâ€™Unitalsi ad Assisi. In particolare da Agnone e Belmonte del Sannio erano presenti Manuel, Wisley, Francesca e Mariapia, testimoni di unâ€™esperienza intensa e significativa, accompagnati da don Francesco Martino.

Tre giorni vissuti sulle orme di San Francesco d'Assisi, Santa Chiara d'Assisi e Carlo Acutis, che hanno lasciato nel cuore dei partecipanti un segno profondo: la riscoperta del coraggio di vivere, della pace interiore e della forza della fraternitÃ . In mezzo a oltre 550 giovani provenienti da tutta Italia, anche la delegazione molisana ha portato la propria storia, il proprio entusiasmo e il desiderio di qualcosa di autentico, bello e vero.

Â«Ci sono ancora tanti giovani capaci di credere nel bene, di non rassegnarsi al brutto e al maleÂ» Ã¨ stata una delle riflessioni condivise durante il pellegrinaggio, anche nel confronto con Felice Accrocca. Uno sguardo che apre alla speranza e invita ad avere fiducia, in Dio e nel futuro.

Per don Francesco Martino, che ha accompagnato i giovani anche provenienti da Roma, dal Lazio e dal Piemonte, non Ã¨ stato solo un viaggio, ma un vero cammino interiore: Â«Ringrazio il Signore, Francesco, Chiara e Carlo per questi giorni e per avermi permesso di camminare accanto ai giovani. Ho ricevuto tanto dal loro entusiasmo, dalla luce nei loro occhi, dallâ€™amicizia e dalla fraternitÃ vissuta. Torno a casa sereno, con il desiderio di affidarmi sempre di piÃ¹ a CristoÂ».

Unâ€™esperienza che conferma come, anche da realtÃ piccole come Agnone e Belmonte, possano nascere testimonianze forti e luminose, capaci di costruire comunitÃ e speranza.