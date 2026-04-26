Vandali in azione ad Agnone: lampione sradicato nella villetta, identificati i responsabili

Atti di vandalismo nella notte ad Agnone, dove una villetta pubblica Ã¨ stata presa di mira da alcuni individui. Intorno alle ore 2, i responsabili â€“ usciti da un locale poco distante â€“ si sono accaniti contro un lampione dellâ€™illuminazione pubblica, danneggiandolo gravemente fino a sradicarne la parte superiore.
Lâ€™episodio non Ã¨ passato inosservato: grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, la polizia locale Ã¨ riuscita a individuare i presunti autori del gesto. Le immagini mostrerebbero anche come, dopo aver distrutto il lampione, i coinvolti si siano fermati sul posto a conversare con apparente tranquillitÃ .
Il danneggiamento di unâ€™infrastruttura pubblica non rappresenta solo un atto incivile, ma comporta anche un rischio per la sicurezza dei cittadini, oltre a costi che ricadono sullâ€™intera collettivitÃ .
Le autoritÃ hanno giÃ avviato le procedure del caso: i responsabili dovranno ora rispondere delle loro azioni secondo quanto previsto dalla legge. Lâ€™episodio riaccende lâ€™attenzione sullâ€™importanza del rispetto degli spazi pubblici e del senso civico, fondamentali per la convivenza in comunitÃ .