Tiro con lâ€™arco, Polisportiva Pegasus di Trivento: weekend di successi tra Campania, Puglia e Abruzzo

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la ASD Polisportiva Pegasus di Trivento, protagonista sabato 25 e domenica 26 aprile in diverse competizioni di tiro con lâ€™arco disputate in Campania, Puglia e Abruzzo. Gli atleti della societÃ hanno conquistato numerosi piazzamenti sul podio, confermando il buon momento del gruppo.

Nelle giornate del 25 e 26 aprile, Domenico Del Castello ha partecipato a Cellino San Marco (BR) alla competizione di tiro di campagna, ottenendo una medaglia dâ€™oro e una di bronzo.

Sempre il 25 aprile, Manuel Florio Ã¨ stato impegnato a Salerno nella competizione di tiro di campagna disputata allâ€™interno del parco cittadino, dove ha conquistato la medaglia dâ€™argento.

Domenica 26 aprile la Pegasus ha preso parte anche alla prima gara FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia) di tiro con lâ€™arco 3D, svoltasi a Mosciano Santâ€™Angelo (TE). Anche in questa occasione non sono mancati risultati di rilievo: Ramandeep Kaur ha conquistato lâ€™argento, Irene Scampoli e Peppino De Innocentis hanno ottenuto il bronzo, mentre la piÃ¹ giovane del gruppo, Jessica Kaur, classe 2014, ha centrato la medaglia dâ€™oro.

Per la societÃ triventina si tratta anche dellâ€™inizio della nuova esperienza sportiva con la FIDASC, avvio subito positivo grazie ai risultati ottenuti nel primo appuntamento ufficiale. Soddisfatto il presidente Elio Fierro: Â«I risultati ottenuti confermano lâ€™impegno degli atleti e la crescita costante del gruppo nelle diverse specialitÃ Â».