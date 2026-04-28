Agnone, gara per lâ€™accoglienza revocata in autotutela: da correggere alcuni punti del bando

Il Comune di Agnone ha revocato in autotutela la gara pubblica per la gestione del progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione), dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. La decisione, formalizzata il 22 aprile 2026, arriva dopo i rilievi dellâ€™AutoritÃ Nazionale Anticorruzione (ANAC) su alcune parti della documentazione di gara.
Nel merito, le criticitÃ segnalate da ANAC riguardano solo specifici passaggi del disciplinare di gara, in particolare alcuni criteri di selezione e valutazione delle offerte.
Per questo motivo, piÃ¹ che uno stop sostanziale al progetto, si tratta di una revoca tecnica:
lâ€™impianto complessivo resta valido, ma dovrÃ essere corretto e ripubblicato.
Il piano di accoglienza non viene messo in discussione. Restano:
- i 80 posti ordinari per il triennio 2026â€“2028
- lâ€™ampliamento fino a 85 posti per lâ€™emergenza Ucraina nel 2026
- la distribuzione nei vari comuni del territorio
Anche il valore economico e la struttura generale dellâ€™appalto non dovrebbero subire modifiche rilevanti.
La revoca Ã¨ stata adottata per adeguarsi ai rilievi ANAC ed evitare possibili ricorsi o blocchi successivi. Lâ€™amministrazione avrebbe potuto anche non conformarsi, ma ha scelto una linea prudenziale.
Ora il Responsabile Unico del Progetto dovrÃ rivedere esclusivamente i punti contestati e trasmettere i nuovi atti alla Centrale di Committenza, che procederÃ alla pubblicazione di un nuovo avviso.
La gara verrÃ quindi riproposta in tempi brevi, ma con le correzioni richieste. Nel frattempo, il progetto entra in una fase di transizione amministrativa, senza perÃ² essere messo in discussione nel suo impianto generale.