Termoli, auto finisce sul bordo di un canale a Rio Vivo durante una manovra

Nella giornata di oggi, martedÃ¬ 28 aprile, intorno alle ore 12:45, il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso Ã¨ intervenuto con una squadra composta da cinque unitÃ del distaccamento di Termoli per un incidente stradale avvenuto in contrada Marinelle, nella zona di Rio Vivo.

Unâ€™autovettura, durante una manovra, Ã¨ finita in prossimitÃ di un canale, rimanendo in bilico. A bordo del veicolo erano presenti due persone: il passeggero Ã¨ uscito autonomamente, mentre il conducente Ã¨ stato estratto dai Vigili del Fuoco dopo che gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, e una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Termoli per gli adempimenti di competenza.