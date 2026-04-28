Venditti in Molise: il 17 agosto concerto all’Arena del Mare di Termoli

Antonello Venditti sceglie ancora una volta il contatto diretto con il pubblico e annuncia il ritorno dal vivo con “Daje! Live Summer 2026”, il nuovo tour estivo che farà tappa anche in Molise. L’appuntamento da segnare sul calendario è quello del 17 agosto, quando il cantautore romano salirà sul palco dell’Arena del Mare di Termoli. Una data attesa dai tanti fan molisani e non solo. Per il pubblico della regione sarà l’occasione di rivedere dal vivo uno dei cantautori più amati della musica italiana, protagonista di una carriera lunga oltre cinquant’anni.

L’annuncio del tour arriva insieme a quello del nuovo album live “Daje!”, in uscita il 19 giugno. Il disco raccoglie alcune delle canzoni più celebri del repertorio di Venditti, registrate durante gli ultimi tour celebrativi dedicati a “Notte prima degli esami”. Un progetto che ripercorre una carriera lunghissima attraverso brani entrati nella memoria collettiva del Paese, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, passando per “Ricordati di me” e “Unica”.

La tappa di Termoli si candida fin da ora come uno degli appuntamenti di punta dell’estate molisana. All’Arena del Mare arriverà uno dei nomi più amati della musica italiana, capace ancora oggi di richiamare spettatori di ogni età. Per la città adriatica sarà anche un’importante occasione sotto il profilo turistico e culturale, con migliaia di presenze attese nel pieno della stagione estiva. Il ritorno in regione avrà inoltre un significato particolare: Venditti vanta infatti radici molisane da parte paterna.

Il tour partirà il 7 luglio da Bard, in Valle d’Aosta, e toccherà diverse località italiane, con una tappa anche a Lugano, in Svizzera, prima dell’approdo in Molise. Dopo Termoli, l’ultima data al momento annunciata è quella del 21 agosto a Castiglioncello (LI). I biglietti saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati dalle ore 12 di domani, mercoledì 29 aprile.