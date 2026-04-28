Trivento, l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” rende omaggio a don Gianico: appuntamento il 30 aprile

Giovedì 30 aprile, alle ore 10:30, presso l’auditorium “Rita Fossaceca” della sede centrale dell’Istituto Omnicomprensivo di Trivento, in via Acquasantianni, si terrà un importante momento di memoria e confronto dedicato a Don Bertrando Gianico, storico sacerdote ed educatore che ha segnato profondamente la crescita culturale e sociale del territorio. L’iniziativa, dal titolo “In ricordo di Don Bertrando Gianico”, vedrà protagonisti gli ex convittori del Convitto Vescovile e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, chiamati a dialogare insieme per ricostruire il valore umano e storico dell’opera svolta da una delle figure più significative del Novecento molisano.

Nato a Roccavivara il 12 maggio 1902 e scomparso a Roma il 10 agosto 2001, Don Gianico dedicò gran parte della sua vita alla formazione dei giovani, operando a Trivento per oltre trent’anni come fondatore e rettore del Convitto Vescovile. Negli anni difficili del secondo dopoguerra offrì a migliaia di ragazzi provenienti da famiglie umili e da contesti di forte disagio economico e sociale la possibilità concreta di studiare e costruirsi un futuro. Grazie alla sua determinazione e alla sua visione educativa, numerosi giovani molisani e del Mezzogiorno d’Italia poterono accedere all’istruzione, frequentare la scuola media e successivamente l’Istituto Magistrale, contribuendo così non solo alla propria crescita personale, ma anche allo sviluppo civile ed economico dell’intera area trignina.

Il suo ricordo è rimasto vivo negli ex studenti, molti dei quali continuano a ritrovarsi ogni anno a Trivento per onorarne la memoria. Per loro, Don Gianico non fu soltanto un rettore, ma una guida morale, un maestro severo ma giusto, capace di trasmettere valori solidi, senso del dovere e fiducia nel riscatto attraverso lo studio. Durante l’incontro del 30 aprile saranno proprio gli studenti di oggi a raccogliere questa eredità. I ragazzi e le ragazze delle classi terze ricorderanno la figura del sacerdote e intervisteranno gli ex convittori presenti, dando vita a un dialogo tra generazioni che permetterà di comprendere, attraverso testimonianze dirette, quanto incisiva sia stata la sua opera sul territorio.

L’incontro vuole rendere omaggio a un grande educatore e, allo stesso tempo, permettere ai più giovani di conoscere una pagina significativa della storia di Trivento, riscoprendo il valore dello studio, dell’impegno e della crescita collettiva che Don Gianico seppe promuovere con la sua opera. Don Bertrando Gianico resta una figura simbolo della comunità triventina e molisana, protagonista di una stagione di crescita culturale che ha lasciato un segno profondo nel territorio.