Sanità privata accreditata – Sindacato: diritti dei lavoratori, qualità delle cure e apertura immediata del confronto.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FP intervengono con fermezza nel merito del dibattito in corso sulla sanità nel territorio molisano, ribadendo un principio non negoziabile: il diritto alla cura si garantisce solo attraverso lavoro dignitoso, contratti rispettati e servizi di qualità. Non è accettabile che il sistema sanitario – pubblico o privato accreditato – continui a reggersi su condizioni di lavoro disomogenee, su contratti non rinnovati e su un utilizzo delle risorse pubbliche non sempre coerente con la tutela dei lavoratori e dei cittadini. La vertenza nazionale della sanità privata e delle RSA, ancora aperta, pone questioni che non possono essere ignorate anche a livello regionale: - Rinnovo immediato dei CCNL, fermi da troppi anni, con il pieno riconoscimento salariale e normativo; - Stop al dumping contrattuale e alle differenze ingiustificate tra lavoratori che svolgono le stesse funzioni; - Parità di diritti, salari e tutele tra pubblico e privato accreditato; - Vincolo stringente tra accreditamenti, finanziamenti pubblici e applicazione dei contratti nazionali; - Superamento della precarietà e delle forme di lavoro non stabili; - Clausole sociali reali a tutela della continuità occupazionale; - Sicurezza sul lavoro e carichi sostenibili, oggi spesso disattesi; - Trasparenza totale sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate ai soggetti privati accreditati. È evidente che senza il rispetto di questi punti non esiste qualità delle cure, né un sistema sanitario equo. Per questo motivo: - chiediamo alla Regione Molise di esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo, condizionando risorse e accreditamenti al rispetto dei diritti dei lavoratori; Funzione Pubblica Coordinamento di Campobasso e Isernia Cgil Territoriale Molise - chiediamo ad AIOP Molise di assumersi fino in fondo la responsabilità datoriale, dando risposte concrete sul rinnovo contrattuale e sulle condizioni di lavoro; - rivendichiamo l’apertura immediata di un tavolo di confronto regionale, con tempi certi e obiettivi verificabili. In assenza di risposte rapide e concrete, le scriventi Organizzazioni Sindacali si riservano di mettere in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e del diritto alla salute dei cittadini molisani. La salute non è un mercato. Il lavoro non è una variabile di costo. Distinti saluti. FP CGIL Molise FP CISL Abruzzo Molise UIL FP Molise f.to E. Brunetti f.to B. Delli Quadri f.to E. Co fai titolo