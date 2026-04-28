Banda Piazzolla lancia "La Presentosa": un viaggio cinematografico tra il respiro del mare e i battiti del cuore d'Abruzzo

VASTO (CH) â€“ Pino Piazzolla e la sua Banda Piazzolla annunciano l'uscita del nuovo progetto audiovisivo "La Presentosa". Il brano, interpretato dalla voce magnetica di Romina Vallese, non Ã¨ solo una canzone, ma un omaggio visivo e sonoro a uno dei simboli piÃ¹ iconici e profondi dell'identitÃ abruzzese.

Il Gioiello: un'eterna promessa tra i flutti

Al centro del racconto infatti troviamo la Presentosa; per i piÃ¹ giovani, che forse ne hanno ammirato la forma nelle vetrine degli orafi senza conoscerne la genesi, la Presentosa Ã¨ molto piÃ¹ di un ornamento. Reso celebre anche dalle parole di Gabriele D'Annunzio nel Trionfo della morte, questo ciondolo in filigrana d'oro o argento, solitamente a forma di stella, veniva donato un tempo alle giovani promesse spose. Il nome deriva da una parola, "la presentenza", cioÃ¨ la presentazione della ragazza appena fidanzata al gruppo sociale.

In questa produzione, la Banda Piazzolla aggiunge un elemento di grande impatto: sotto i due cuori della tradizione, pulsa l'effigie di un bastimento. Ãˆ il simbolo del legame indissolubile tra chi resta ad aspettare sulla terraferma e chi sfida il mare, rendendo il gioiello il vero custode di una promessa che naviga oltre gli oceani e il tempo.

Una visione onirica sospesa nel tempo

Il videoclip, diretto e montato da Pino Piazzolla, Ã¨ un'opera di grande respiro cinematografico. La narrazione si muove su due piani temporali che si fondono armoniosamente: la nitidezza contemporanea delle riprese di Romina Vallese al porto di Vasto si intreccia con suggestive ricostruzioni oniriche degli anni '30.

Attraverso una sapiente regia digitale e una visione pittorica della memoria, il video ridÃ vita a un'epoca lontana, trasformando i ricordi in immagini soffici e sognanti. Ogni fotogramma Ã¨ stato curato per evocare quel senso di nostalgia e appartenenza che caratterizza il molo di Punta Penna, luogo dell'anima dove il passato torna a parlare al presente.

"Vogliamo che le nuove generazioni riscoprano la bellezza dei nostri simboli attraverso un linguaggio moderno ma rispettoso della storia," dichiara Pino Piazzolla. "La Presentosa Ã¨ un manifesto di amore e di attesa che abbiamo provato a raccontare con una sensibilitÃ senza tempo."